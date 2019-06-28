Началась проверка по нападению чиновницы на журналистку в Новороссийске

Следственный комитет (СК) проверит обстоятельства конфликта между помощницей мэра Новороссийска и местной журналисткой, сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.

«У нас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

По словам журналистки «Нашей газеты» Ольги Макаренко, она приехала снимать репортаж на особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где прорвало канализацию.

Макаренко рассказала, что находившиеся там люди пытались ей помешать, а помощница мэра Анжелика Коваленко вырвала из ее рук телефон и ударила по голове.

По словам девушки, после инцидента она оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК. ГУ МВД по Краснодарскому краю организовало проверку по факту инцидента.

В свою очередь, в мэрии города заявили, ссылаясь на Коваленко, что журналистка вела себя очень агрессивно и мешала рабочим. Кроме того, она отказалась выполнять требования, что могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмированию, отметили в мэрии.

Помощница градоначальника отметила, что работник СМИ требовала от сотрудников «Водоканала» объяснить ситуацию и даже толкнула одного из них. По словам Коваленко, она схватилась за телефон Макаренко только для того, чтобы предотвратить удар.