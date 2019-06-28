Началась проверка по нападению чиновницы на журналистку в Новороссийске

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России» – как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему – и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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            Началась проверка по нападению чиновницы на журналистку в Новороссийске

            28 июня 2019, 14:15

            Текст: Евгения Шестак

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            Следственный комитет (СК) проверит обстоятельства конфликта между помощницей мэра Новороссийска и местной журналисткой, сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.

            «У нас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

            По словам журналистки «Нашей газеты» Ольги Макаренко, она приехала снимать репортаж на особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где прорвало канализацию.

            Макаренко рассказала, что находившиеся там люди пытались ей помешать, а помощница мэра Анжелика Коваленко вырвала из ее рук телефон и ударила по голове.

            По словам девушки, после инцидента она оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК. ГУ МВД по Краснодарскому краю организовало проверку по факту инцидента.

            В свою очередь, в мэрии города заявили, ссылаясь на Коваленко, что журналистка вела себя очень агрессивно и мешала рабочим. Кроме того, она отказалась выполнять требования, что могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмированию, отметили в мэрии.

            Помощница градоначальника отметила, что работник СМИ требовала от сотрудников «Водоканала» объяснить ситуацию и даже толкнула одного из них. По словам Коваленко, она схватилась за телефон Макаренко только для того, чтобы предотвратить удар.


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