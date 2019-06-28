Установившего рекорд скорости на Крымском мосту водителя штрафовали 30 раз

Стали известны подробности о личности водителя, установившего рекорд максимальной скорости на Крымском мосту.

Как сообщили в Госавтоинспекции водитель регулярно нарушал ПДД. В 2019 году он привлекался к административной ответственности 17 раз, 15 из них – за превышение скорости, передает ТАСС.

В 13 случаях лихач превысил скорость на 20-40 км/ч, один раз – 40-60 км/ч и 60-80 км/ч.

Кроме того, в Госавтоинспекции отметили, что за прошлый год водителю было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях.

«В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности, сотрудниками Госавтоинспекции анализируются все его дорожные нарушения на предмет лишения права управления транспортными средствами», – сказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что нарушитель установил рекорд максимально зафиксированной скорости движения автомобиля по Крымскому мосту – 243 км/ч.