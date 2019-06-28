Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва сделала первый шаг по признанию российского статуса Крыма в Европе.

Порошенко написал в Facebook, что первым шагом «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса» стало возвращение России в ПАСЕ.

Также экс-лидер Украины считает возвращение российской делегации «снятием санкций со страны агрессора». При этом Порошенко добавил, что его партия сделает все, чтобы сберечь достижения последних пяти лет.

«Надеюсь, что наша делегация проведет консультации с президентом и МИД, чтобы на следующей сессии принять скоординированную с нашими партнерами позицию»,– заявил Порошенко.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в решении ПАСЕ восстановить права делегации России виноваты в том числе депутаты Верховной рады.