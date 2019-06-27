Путин сократил число генеральских должностей в СК

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому число генеральских званий в Следственном комитете России сократилось с 209 до 188.

Согласно указу число должностей, которые предусматривают генеральские звания, сократилось на 21, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Так, в центральном аппарате СК сокращается одна должность генерал-лейтенанта юстиции и три – генерал-майора. Помимо этого, из числа генеральских исключены 12 должностей первых замруководителей региональных управлений СК и пять должностей в следственных управлениях на транспорте и Главного следственного управления по СКФО.

Также переведены с уровня генерал-лейтенанта до генерал-майора 16 должностей руководителей региональных управлений СК и следственных управлений на транспорте.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин рассказал о вариантах реформы ведомства.