Посол Белоруссии анонсировал выход на качественно новый уровень отношений Москвы и Минска

Союзные отношения России и Белоруссии должны в скором времени «выйти на качественно новый уровень», об этом заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

«Мы вместе успешно решаем вопросы обеспечения военной безопасности, поддерживаем друг друга на международных площадках. В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень», – сказал посол на торжественном приеме в честь Дня независимости Белоруссии, передает РИА «Новости».

Москва и Минск в ближайшее время должны принять важные решения в сфере создания единого экономического пространства, развития финансово-кредитной, транспортной и топливно-энергетической систем, отметил Семашко.

Он добавил, что Белоруссия планирует продвигать мирную, неконфронтационную повестку в международных делах, оставаясь гарантом безопасности региона. Государство готово развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами, объединениями и открыто для дружбы и равноправного сотрудничества.

«Сегодня республика – динамично развивающееся государство, наш надежный союзник, который вносит весомый вклад в укрепление безопасности на европейском континенте, активно участвует в интеграционных процессах», – сказал в ходе приема заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

За 20 лет существования Союзного государства было сделано многое для укрепления отношений двух стран.

«Убежден, что нацеленность на дальнейшее сближение в рамках Союзного государства отвечает коренным интересам как России, так и Белоруссии», – сказал замминистра.

В начале июня президент России Владимир Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии. «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал президент.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.