В Японии раскрыли намерения Абэ на встрече с Путиным

Японский премьер-министр Синдзо Абэ постарается продвинуть переговоры по мирному договору как можно дальше в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель японского внешнеполитического ведомства.

«Я постараюсь как можно дальше продвинуть переговоры по мирному договору», – процитировал премьер-министра Абэ представитель МИДа Японии, передает ТАСС.

Он также добавил, что сами переговоры между Путиным и Абэ пройдут 29 июня после завершения саммита G20.

Напомним, Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора. Он также уточнял, что Россия готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

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