Huawei проиграла американской компании в суде США

В Техасе суд оправдал CNEX Labs, которую китайская Huawei обвинила в краже интеллектуальной собственности, сообщают СМИ.

Huawei обвинила CNEX Labs в том, что стартап из Калифорнии присвоил права на технологию китайской компании, но присяжные оправдали CNEX Labs, передает РИА «Новости».