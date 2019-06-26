BadComedian выступил с претензиями к Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на YouTube видео по итогам разбирательств с Kinodanz, в котором обрушился с критикой на Ксению Собчак. По его словам, она вырвала из контекста и опубликовала его фразу из личной переписки, сделав на основании этого ложные заявления.

На своем YouTube блогер рассказал, что Собчак предлагала ему интервью и спрашивала, хотел бы он встретиться с представителями Kinodanz.

«Я не буду участвовать, у них есть возможность связаться с адвокатами и попробовать урегулировать. С ними непосредственно можно будет урегулировать, если они хотят какого-либо примирения», – сказал в ответ блогер.

Она уточнила, почему он не хочет встречаться с продюсерами.

«Я за личную встречу, но через юристов. Чтобы урегулировать вопросы по суду», – пояснил BadComedian.

Однако после этого Собчак сообщила в своих соцсетях, что «BadComedian отказывается от встречи с продюсерами и от примирения».

После этого Баженов вспомнил, как Собчак на своем YouTube «стравила модниц», устроив среди представителей модного мира «круглый стол», разговор на котором превратился в скандал по образу «Дома 2». Одна из участниц – основатель бренда Natayakim Наталья Якимчук – заявила, что Собчак звала ее «на интервью, а не на базар».

Он предположил, что и в ситуации с ним и Kinodanz она хотела поступить также. Также он сообщил, что Собчак приписывала себе успешное завершение судебных споров.

«У меня нет врагов. С такими друзьями, как вы, никакие враги не нужны», – обратился он к Собчак блогер и предложил ей больше никогда не пересекаться.

Напомним, 3 июня блогер сообщил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за иска на 1 млн рублей. Иск был предъявлен за обзор на фильм «За гранью реальности». Причиной называлось нарушение объемов цитирования.

17 июня стало известно, что Kinodanz и BadComedian заключили мировое соглашение. Его детали не разглашались.