Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Хуситы пригрозили атаковать все следующие в Израиль суда
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» будут наносить удары по всем судам, идущим в израильские порты, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
Атаке подвергнутся суда во всех районах, находящихся в зоне досягаемости, в том числе в Средиземном море, заявил Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.
Ранее Сария заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, а также два эсминца США.