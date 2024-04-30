29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Хуситы заявили об атаке беспилотников на эсминцы США в Красном море
Представитель хуситов Сариа заявил об атаках на два коммерческих судна и на эсминцы США
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, а также два эсминца США, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
Сариа сказал, что 21 апреля было атаковано судно Cyclades, которое шло в порт Эйлат. Судно MSC Orion атаковали, так как сочли израильским, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
Сариа также утверждает, что БПЛА хуситов совершили атаку на американские эсминцы в Красном море, причем беспилотники, по его словам, «достигли своих целей».
Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.