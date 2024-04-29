США сбили пять беспилотников над Красным морем

Tекст: Денис Тельманов

«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с московским) 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», – приводит сообщение командования ТАСС.

По информации CENTCOM, беспилотники представляли угрозу для США, морской коалиции и торговых судов в регионе.

Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.







