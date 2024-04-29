Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
США сбили пять беспилотников над Красным морем
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.
«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с московским) 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», – приводит сообщение командования ТАСС.
По информации CENTCOM, беспилотники представляли угрозу для США, морской коалиции и торговых судов в регионе.
Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море.
Ранее сообщалось, что хуситы нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.