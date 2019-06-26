Курганские депутаты поддержали предложение главы Зауралья по льготам для бизнеса

Депутаты Курганской областной думы выразили поддержку предложения регионального правительства о льготных налоговых ставках для предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Проект закона, который внес врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, был принят сразу в двух чтениях, передает Ura.ru.

Документ предусматривает снижение ставки с 15% до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестпроектов Курганской области в раздел «сопровождаемые».

Право на такую налоговую ставку бизнесмены получат при вложении в инвестпроект не менее 10 млн рублей. Кроме того, организациям, зарегистрированным после 1 января 2019 года, снизят налоговую ставку с 15% до 5% или с 6% до 1%, в зависимости от выбранного типа «упрощенки». Получить такую льготу смогут компании с определенными видами деятельности, включенными в специальный перечень.

Комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности Курганской области, предлагаемый властями Зауралья, был озвучен в начале апреля на заседании совета по улучшению инвестклимата в регионе, участие в котором принимала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, специально для этого прилетевшая из Москвы.

Шумков, в частности, заявлял, что в ближайшее время в регионе начнут действовать пониженные ставки налога на прибыль, на имущество, а также льготные ставки для представителей бизнеса, выбравших упрощенную систему налогообложения.

Уже в середине апреля Шумков внес в областную думу первый законопроект, предусматривающий снижение ставок налогов на прибыль и имущество. В конце мая документ был принят региональным парламентом. Проект закона о льготных ставках по «упрощенке» был внесен в облдуму во второй половине июня. Чтобы принять его окончательно, депутатам потребовалось всего несколько дней.