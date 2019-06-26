К «любимчику Порошенко» пришли с обысками

У бывшего советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в депутаты Верховной рады Юрия Бирюкова прошли обыски. Об этом сообщила партия бывшего украинского лидера «Европейская солидарность».

«Обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской солидарности», известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня в соответствии с откровенно немотивированным решением суда, партия считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», – передает РИА «Новости» сообщение партии.

Политическая сила утверждает, что обыски являются «частью реванша» и попыткой «расправы» над помощниками вооруженных сил Украины.

Обыск у Бирюкова прокомментировал в своем Facebook медиаэксперт Анатолий Шарий.

«Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски», – написал Шарий.

Он указывает, что дело связано с воровством в армии. Шарий характеризует Бирюкова как «разжиревшего, вальяжного, без проблем посылающего тех, кто не нравится, любимчика Порошенко».

«Они умирали – он крал. Они возвращались инвалидами – он набивал брюхо. При этом называл «врагами» всех, кто критиковал власть. Так и говорил – «враги». Но что интересно – никто из тех, кто «сражался с властью Порошенко» эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел», – заметил Шарий.

17 мая Бирюков написал заявление об увольнении с поста советника президента Украины. Бирюков занимался координацией вопросов, связанных с армейской реформой, включая строительство инфраструктуры, поставка униформы и т.д. В соцсетях активно пропагандировал агрессию Киева в Донбассе.