Немецкий бизнес однозначно поддержал «Северный поток – 2»

Немецкий бизнес считает, что строительство «Северного потока – 2» должно быть завершено без оглядки на мнение Вашингтона и давления с его стороны.

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), которая представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в Германии, опубликовала итоги опроса делового сообщества Германии, передает ТАСС.

«Несмотря на колоссальное давление со стороны санкций США, немецкий бизнес по-прежнему поддерживает реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в исследовании.

Поддержку реализации проекта выразили 93% респондентов, 7% высказались против.

Кроме того, среди опрошенных 7% отметили, что участвуют в реализации проекта непосредственно или в качестве поставщиков комплектующих, 58% отметили, что «Северный поток – 2» никак не влияет на их бизнес, 35% высказались о положительном воздействии в виде посылаемых сигналов.

В докладе ВТП говорится, что «Северный поток – 2» постоянно сталкивается с противодействием американских властей, начиная с момента введения антироссийских санкций.

«В настоящий момент обсуждается принятие нового санкционного пакета, который должен нанести прицельный удар не только по строительству газопровода, но и по всем компаниям, участвующим в проекте», – считают эксперты.

Ранее стало известно, что строительство газопровода теоретически может быть задержано Копенгагеном.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают Польша, Латвия, Литва, Украина.

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