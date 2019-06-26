В OMV не исключили задержку реализации «Северного потока – 2» Данией

Строительство газопровода «Северный поток – 2» теоретически может быть задержано Копенгагеном, заявил глава OMV Райнер Зеле.

По его словам, процедура выдачи разрешения осуществляется Данией «профессионально». «Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой... Конечно, замедление приемки в эксплуатацию этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это станет действительностью – подтвердить не могу», – отметил глава OMV, передает РИА «Новости».

Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают Польша, Латвия, Литва, Украина.

Подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

Позже председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2» привело политическое давление со стороны США и Украины.

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