Духовный лидер российских мусульман отреагировал на отставку Евкурова

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова подать в отставку.

«Республика Ингушетия сегодня находится в ожидании преемника Героя России, кавалера ордена Красной Звезды, президента, а затем главы республики в 2008-2019 годах. Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова. Политические предпочтения жителей Ингушетии могут быть разными, но убежден, что все в республике хотят видеть на посту главы республики истинного патриота, преданного ингушскому народу и родной земле руководителя, не чуждого духовным традициям Ингушетии», – заявил Гайнутдин, слова которого приводятся на сайте Духовного управления мусульман России.

Он добавил, что за годы знакомства проникся искренним уважением к Евкурову, «как личности исключительного мужества, редкой в наше время прямоты и искренности».

«Ингушетия – республика непростой судьбы. Только за последние десятилетия наши братья пережили и депортацию, и возвращение в родные земли, тяжелый пограничный конфликт с соседней Северной Осетией. Ингушетия приняла на себя удар потока беженцев из соседней Чечни в дни кровавой войны, а затем и сама стала мишенью вооруженного бандподполья. Достаточно отметить, что Юнус-Бек Евкуров и сам в августе 2009 года пережил покушение и лишь по величайшей милости Творца остался жив. Но он не был сломлен и продолжил работу во имя процветания родного края», – добавил Гайнутдин.

Он подчеркнул, что Евкуров уделял большое внимание развитию религиозных и национальных институтов ингушского общества. «За годы политической карьеры успел он поспособствовать и укреплению взаимоотношений России с исламским миром. Убежден, что такие люди – патриоты, умеющие брать на себя ответственность, проявлять отвагу и решимость, нужны России», – отметил Гайнутдин.

В то же время он заявил, что Ингушетии «нужны сегодня стабилизация, диалог и дорожная карта по достижению консенсуса в крайне болезненном вопросе границ».

«Молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы во главу республики пришел лидер, который сумеет найти путь к процветающей и сильной Ингушетии, обойдя все сложности и препятствия и объективного, и субъективного характера», – заключил Гайнутдин.

Напомним, Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. В понедельник он сообщил, что намерен уйти в отставку из-за «разобщенности» в регионе, за которую несут ответственность «власть», представленная самим Евкуровым, а также «общественные, религиозные организации».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что Ингушетия благодарна Евкурову.