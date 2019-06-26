На Украине заявили, что Крымский мост превращает Керченский пролив в болото

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост «вызывает посадку уровня Керченского пролива» и «превращает его в болото».

«Это уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем. В Керченском проливе будет болото», – заявил «эксперт», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, проблема заключается в том, что при строительстве были сделаны дамбы, которые перекрыли течение, «нарушив водообмен между Черным и Азовским морями». «Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен», – заявил гидрогеолог.

Между тем, в Федеральном агентстве морского и речного транспорта опровергли «измышления» украинского гидрогеолога: со строительством моста ситуация с судоходством в регионе улучшилось.

«Это (заявление Медовара) даже комментировать не стоит. Найдите паспорт Керчь-Еникальского канала, он не менялся последние три года. А с украинских времен возможности канала даже улучшились: раньше пропускали суда до 180 метров в длину, а сейчас – до 250 метров. Остальные параметры – глубина, ширина судового хода – остались прежними», – заявил руководитель пресс-службы ведомства Алексей Кравченко.

На Украине регулярно придумывают новые способы разрушения Крымского моста. Так, в середине мая украинские СМИ со ссылкой на директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко сообщили, что мост может быть разрушен молнией. До этого в Киеве уже заявляли, будто бы сооружение не выдержит штормов, а также рассказывали об «уязвимости» моста для ракетных ударов.

Однако пока украинские СМИ и блогеры впадают в истерику из-за, как они его пренебрежительно называли, «надувного» Крымского моста, многие украинцы восторгаются «стройкой века» и приезжают в отпуск на полуостров, чтобы полюбоваться им.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

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