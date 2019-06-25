«Аэрофлот» продал в Грузию 36 тыс. авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» до конца года реализовала 36 тыс. авиабилетов в Грузию, сообщил источник в компании.

Он отметил, что сейчас у перевозчика для вывоза пассажиров до 8 июля после закрытия авиасообщения есть 2 тыс. свободных места. Проблем с перевозкой пассажиров не возникнет даже для тех, кто захочет улететь раньше запланированного, передает ТАСС.

«Авиакомпания «Аэрофлот» продала 36 тыс. билетов на рейсы в Грузию с глубиной продаж до конца года», – сказал источник.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщал, что правительство России прорабатывает механизм выплаты российским авиакомпаниям компенсаций прямых потерь из-за приостановки полетов в Грузию.

21 июня президент Владимир Путин на фоне антироссийских акций в Грузии подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс на следующий день также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией при разрыве торговых и экономических связей с Россией.

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