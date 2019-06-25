Матвиенко призвала не превращать Минвостокразвития в совнархоз

Глава министерства Дальнего Востока и Арктики не должен превращать свое ведомство в совнархоз, который занимается только «сбором заявок с регионов», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что ведомству поставлена задача «сделать рывок в развитии Дальнего Востока», а не заниматься расчетами. В пример министру Александру Козлову она поставил Китай, где города «растут как грибы» и «поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху», сообщает РБК.

Она отметила, что на Дальнем Востоке «прорыва, новых городов, как в Китае, мостов, новых поездов мы не увидим, это даже не предполагается». Матвиенко призналась, что у нее «болит за это душа».

«Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», – сказала она.

В качестве примера она вспомнила о грамотной информационной работе при строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», – сказала она.

Совнархоз – Совет народного хозяйства. Главными задачами этого органа власти было решение общих вопросов экономического района, руководство низшими органами рабочего контроля, выявление потребностей района в топливе, сырье, рабочей силе, выработка планов распределения заказов.

Между тем, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что получатели дальневосточного гектара и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут получить льготную ипотеку со ставкой в 2% годовых.