Жителям Дальнего Востока пообещали ипотеку под 2%

Получатели дальневосточного гектара и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут получить льготную ипотеку со ставкой в 2% годовых. Ссуду можно будет получить также на строительство и ремонт жилья, рассказал зампред правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья – как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку», – передает его слова «Российская газета».

Целевую субсидию на проект в 7,5 млрд рублей получит Фонд развития Дальнего Востока, который будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и других) под госгарантии регионов. Кредиты выдавать будут именно операторы программы, пояснил Трутнев.

Меры предусмотрены в рамках поддержки рождаемости в регионе.

«Будем стремиться к ставке для людей около 2%. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном «дальневосточном гектаре», и многодетных семей», – уточнил Трутнев.

31 мая в Улан-Удэ была представлена Национальная программа развития Дальнего Востока, рассчитанная до 2025 года. Отмечалось, что прорывная идея нацпрограммы в том, что люди на Дальнем Востоке должны жить лучше, чем другие жители России – тогда они перестанут покидать этот регион.

Одним из направлений нацпрограммы является как раз развитие программы «Дальневосточный гектар», в рамках которой планируется строительство объектов инфраструктуры, предоставление господдержки для строительства жилья – льготная ипотека. Планируется построить 9,8 тыс. индивидуальных жилых домов.