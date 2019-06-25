Вахтанг Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти словами Марка Твена

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал распространившиеся накануне в Грузии слухи о своей смерти строчками писателя Марка Твена.

«Как сказал великий Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – написал он на своей странице Facebook.

Ранее грузинские СМИ распространили информацию о кончине 80-летнего актера, при этом сообщалось, что во время митинга оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси участники мероприятия даже успели выразить соболезнования родственникам Кикабидзе.