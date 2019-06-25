В Сахалинской области построят «Олимпийскую деревню»

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            В Сахалинской области построят «Олимпийскую деревню»

            25 июня 2019, 16:09

            Текст: Анастасия Воробьева

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            В Сахалинской области появится своя «Олимпийская деревня», об этом было заявлено на совещании врио губернатора региона Валерия Лимаренко со спортивной общественностью.

            Встреча проходила 24 июня, передает Sakhalin.info. Лимаренко ответил на вопросы тренеров, руководителей спортивных федераций, учреждений образования, связанные с развитием отрасли.

            В ходе встречи были озвучены целевые ориентиры развития физической культуры и спорта в Сахалинской области на период до 2024 года.

            Также на совещании были озвучены намерения попасть в пятерку лучших регионов России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

            Кроме того, региональное правительство намерено добиться увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом до 55,3% (сегодня – 43,5%) и подготовить сахалинцев – участников Олимпийских игр.

            До 2024 года в Сахалинской области планируется строительство (реконструкция) 75 объектов инфраструктуры, создание центра проведения спортивных мероприятий и базы подготовки сборных команд страны к Олимпийским играм в АТР в таких видах спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание, борьба, горнолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки.

            В 2020 году в Сахалинской области пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА (поражениями опорно-двигательного аппарата), Азиатское турне по прыжкам на лыжах с трамплина, первенство мира по танцевальному спорту. В 2021 году запланировано проведение первенства России по лыжным гонкам, II зимних международных игр «Дети Азии» (в стадии решения), в 2024 году – чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров.

            Эффект от проведения соревнований международного уровня: привлечение около 5 тыс. детей в спортивные секции и свыше 170 тренеров – вновь трудоустроенных в спортивные школы; создание центра спортивной подготовки (более 100 спортсменов, 30 тренеров, научная база, медицинское сопровождение (с объемом средств 279 млн руб.); организация всероссийского спортивного лагеря на Сахалине; поддержка профессиональных спортивных клубов (такую поддержку в этом году получили два клуба); развитие новых видов спорта (шорт-трек, картинг, прыжки в воду, биатлон в районах, синхронное плавание, кикбоксинг).

            Появится на Сахалине и своя «Олимпийская деревня». Из существующих объектов в него войдут лыжероллерная трасса «Санта», аэродинамический комплекс ЦВТС, спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта, трамплины для прыжков на лыжах, спортивный комплекс «Гидрострой», СТК «Горный воздух», ледовый дворец «Кристалл». Здесь появятся и новые спортивные объекты, в том числе биатлонный комплекс, центр для занятий кендо, школа восточных единоборств, легкоатлетический манеж, образовательный квартал со спортивным ядром, зона для спортивно-туристических прогулок.

            Прозвучали размеры поощрительных выплат спортсменам – членам сборных Сахалинской области – за достижения высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Так, спортсмены, занявшие первые места, получат единовременную выплату в размере 115 тыс. рублей, а их тренеры – 57,7 тыс. рублей. За второе место – соответственно 80,5 и 40,4 тыс. рублей, за третье – 57,7 и 28,8 тыс. рублей. В командных видах спорта размер выплат победителям и призерам международных соревнований составил 50% от вышеназванных сумм.

            В областном бюджете на 2019 год на развитие физической культуры и спорта предусмотрены следующие субсидии: региональные спортивные федерации (всего 47) - 80 млн рублей, социально-ориентированные некоммерческие организации - 26,8 млн рублей, муниципальные образования (физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства) - 13,6 млн рублей.

            В целом в Сахалинской области финансирование отрасли за счет бюджетных средств составляет 6 млрд 750 млн рублей – больше чем у любого другого субъекта Дальневосточного федерального округа.

            Остаются проблемами недостаточная обеспеченность спортивных школ инвентарем, оборудованием и специализированной техникой, необходимость проведения капитального ремонта муниципальных спортивных школ, подготовка и повышение квалификации тренеров в Сахалинской области.


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