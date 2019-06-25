В Сахалинской области построят «Олимпийскую деревню»

В Сахалинской области появится своя «Олимпийская деревня», об этом было заявлено на совещании врио губернатора региона Валерия Лимаренко со спортивной общественностью.

Встреча проходила 24 июня, передает Sakhalin.info. Лимаренко ответил на вопросы тренеров, руководителей спортивных федераций, учреждений образования, связанные с развитием отрасли.

В ходе встречи были озвучены целевые ориентиры развития физической культуры и спорта в Сахалинской области на период до 2024 года.

Также на совещании были озвучены намерения попасть в пятерку лучших регионов России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Кроме того, региональное правительство намерено добиться увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом до 55,3% (сегодня – 43,5%) и подготовить сахалинцев – участников Олимпийских игр.

До 2024 года в Сахалинской области планируется строительство (реконструкция) 75 объектов инфраструктуры, создание центра проведения спортивных мероприятий и базы подготовки сборных команд страны к Олимпийским играм в АТР в таких видах спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание, борьба, горнолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки.

В 2020 году в Сахалинской области пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА (поражениями опорно-двигательного аппарата), Азиатское турне по прыжкам на лыжах с трамплина, первенство мира по танцевальному спорту. В 2021 году запланировано проведение первенства России по лыжным гонкам, II зимних международных игр «Дети Азии» (в стадии решения), в 2024 году – чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров.

Эффект от проведения соревнований международного уровня: привлечение около 5 тыс. детей в спортивные секции и свыше 170 тренеров – вновь трудоустроенных в спортивные школы; создание центра спортивной подготовки (более 100 спортсменов, 30 тренеров, научная база, медицинское сопровождение (с объемом средств 279 млн руб.); организация всероссийского спортивного лагеря на Сахалине; поддержка профессиональных спортивных клубов (такую поддержку в этом году получили два клуба); развитие новых видов спорта (шорт-трек, картинг, прыжки в воду, биатлон в районах, синхронное плавание, кикбоксинг).

Появится на Сахалине и своя «Олимпийская деревня». Из существующих объектов в него войдут лыжероллерная трасса «Санта», аэродинамический комплекс ЦВТС, спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта, трамплины для прыжков на лыжах, спортивный комплекс «Гидрострой», СТК «Горный воздух», ледовый дворец «Кристалл». Здесь появятся и новые спортивные объекты, в том числе биатлонный комплекс, центр для занятий кендо, школа восточных единоборств, легкоатлетический манеж, образовательный квартал со спортивным ядром, зона для спортивно-туристических прогулок.

Прозвучали размеры поощрительных выплат спортсменам – членам сборных Сахалинской области – за достижения высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Так, спортсмены, занявшие первые места, получат единовременную выплату в размере 115 тыс. рублей, а их тренеры – 57,7 тыс. рублей. За второе место – соответственно 80,5 и 40,4 тыс. рублей, за третье – 57,7 и 28,8 тыс. рублей. В командных видах спорта размер выплат победителям и призерам международных соревнований составил 50% от вышеназванных сумм.

В областном бюджете на 2019 год на развитие физической культуры и спорта предусмотрены следующие субсидии: региональные спортивные федерации (всего 47) - 80 млн рублей, социально-ориентированные некоммерческие организации - 26,8 млн рублей, муниципальные образования (физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства) - 13,6 млн рублей.

В целом в Сахалинской области финансирование отрасли за счет бюджетных средств составляет 6 млрд 750 млн рублей – больше чем у любого другого субъекта Дальневосточного федерального округа.

Остаются проблемами недостаточная обеспеченность спортивных школ инвентарем, оборудованием и специализированной техникой, необходимость проведения капитального ремонта муниципальных спортивных школ, подготовка и повышение квалификации тренеров в Сахалинской области.