Умерла актриса Алла Покровская

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», – сказали в театре, передает РИА «Новости».

Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра драмы Анны Некрасовой.

Поступила на филологический факультет Московского педагогического института, но через год оставила учебу. Она начала заниматься в театральном кружке при московском Доме учителя, после поступила в Школу-студию МХАТ.

Алла Покровская снималась в фильмах: «Июльский дождь», «Свой», «Нежданный гость», «Дневной поезд», «Дневник директора школы», «Выбор цели», «Семейная мелодрама», «Доброта», «Следствие ведут знатоки» («Ответный удар»), «Активная зона», «Охота на лис», «Чужой звонок», «Автопортрет неизвестного».

Покровская – лауреат премии Станиславского (1998 год), дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004). Лауреат фестиваля «Золотая Маска – 2018» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Сын Покровской – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов.