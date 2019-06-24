МВД Грузии отстранило 10 полицейских из-за разгона митинга

Руководитель департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе сообщил, что 10 правоохранителям, которые, возможно, превысили полномочия при операции против демонстрантов 20-21 июня, приостановлены служебные полномочия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Челидзе, в действиях двоих из них выявляются признаки, подпадающие под уголовную ответственность, материалы переданы для реагирования в Генпрокуратуру. При этом он отметил, что часть митингующих в ту ночь пыталась взять штурмом парламент, нападала на полицейских, поэтому МВД использовало дозволенные законом спецсредства.

Напомним, что парламент атаковали сторонники партии экс-президента Михаила Саакашвили из «Единого национального движения» и другие радикалы.

Ранее в Тбилиси также заявляли, что понесут ответственность лидеры оппозиции, призывавшие к штурму парламента.

Тогда после столкновений было госпитализировано свыше 240 полицейских и гражданских лиц. В больницах остаются 19 пострадавших, включая двоих полицейских и одну журналистку.

В понедельник правящая «Грузинская мечта» выполнила одно из требований митингующих и решила провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе вместо пропорционально-мажоритарной.