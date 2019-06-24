Ученые выяснили, как комары ищут цель для укуса

Комары ищут своих жертв с помощью «следа» из углекислого газа, сообщил энтомолог нидерландского Вагенингенского университета Йуп ван Лун.

«Москиты ориентируются по следам углекислого газа в воздухе. Для того, чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра», – сказал ученый, передает РИА «Новости» со ссылкой на Live Science.

Насекомые выбирают цель на расстоянии до 50 метров с помощью этого «следа». Приближаясь на метр к жертвам, они начинают анализировать множество параметров: температуру кожи, наличие испарений и микробов.

Микробы создают «химический букет» из более 300 разных компонентов, состав которого зависит от окружающей среды и генетической структуры человека.