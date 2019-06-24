Лавров объяснил поведение «западных кураторов Грузии»

Запад закрывает глава на проявления национализма и русофобии в Грузии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», – сказал он, передает ТАСС.

Министр также отметил, что Россия «трезво оценивает роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене». Однако, по его словам, Москва ни от кого не отгораживается, не изолирует себя, не уходит от диалога по тем вопросам, где есть возможности для совместной взаимовыгодной работы в целях подавления общих для всего человечества проблем, таких как терроризм, наркотрафик, организованная преступность и риски распространения оружия массового уничтожения.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

В понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили после заседания партийного политсовета заявил о готовности провести выборы в парламент в 2020 году не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, а по пропорциональной.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. По данным СМИ, запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров вынудят отказаться от поездки в эту страну более 150 тыс. россиян.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.