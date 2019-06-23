ВКС получили два новейших «Ночных охотника»

Воздушно-космическим силам России переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, в следующем году еще шесть машин должны поступить в ВКС, заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день министерству обороны. Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году», – передает его слова РИА «Новости».

Главный конструктор вертолета Виталий Щербина отметил, что Ми-28НМ может применять широкий спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты воздух-воздух. Это позволит вертолету сбивать ракеты противника.

Ранее стало известно, что до 2027 года Минобороны России закупит 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».