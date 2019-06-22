Помпео пригрозил Ирану

В отношении Ирана будут применены дополнительные меры, если страна не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что Иран «столкнется с дополнительными мерами», если не выполнит требование США и не ратифицирует конвенцию в соответствии со стандартами FATF, передает ТАСС.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Иран «сознательно отказывается заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма».

Помпео отметил, что FATF озабочена рисками финансирования терроризма, исходящими от Ирана, а также угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы.

FATF – межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки.

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