Министр Васильева раскритиковала новые учебники по истории Великой Отечественной

Современные учебники по истории периода Великой Отечественной войны переполнены «сухой статистикой» и являются сложными для понимания, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

«Важно, чтобы то, что написано про тот период, было написано хорошим, красивым, понятным языком. Достучаться можно до любого (…) Но учебники, которые сейчас написаны по периодам войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой», – сказала министр газете «Комсомольская правда».

В изложении исторических событий сухость не дает результата, подчеркнула она. По словам Васильевой, должна быть «история в лицах», в которую будут укладываться основные темы, хронология и факты.

«Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает», – добавила министр.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на общем собрании Российского исторического общества (РИО) отмечал, что качество исторического образования в школах с момента утверждения историко-культурного стандарта в 2013 году повысилось, результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории за последние годы также выросли.