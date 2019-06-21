В Тюмени поисковики передали останки пропавшего красноармейца родственникам

В Тюмени состоялась церемония передачи останков красноармейца Дмитрия Михайловича Ерилова его родственникам для погребения на малой родине, останки передали тюменские поисковики.

В 1941 году уроженец Юргинского района Тюменской области Дмитрий Ерилов был призван на фронт, с 1942 года числился пропавшим без вести.

Спустя 78 лет поисковикам удалось найти останки бойца. Его захоронили с отданием воинских почестей земле на Червишевском кладбище, сообщается на сайте «Поисковое движение России».

В ходе церемонии руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский передал вкладыш солдатского медальона семье красноармейца.

Останки героя были обнаружены новгородским поисковым отрядом «Эскандер» при проведении поисковых работ в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области в мае 2019 года.

По данным из вкладыша смертного медальона удалось установить личность солдата. За неделю усилиями тюменских поисковиков и администрации Омутинского муниципального района удалось найти родственников солдата.

В Тюмени проживает дочь Масякова Валентина Дмитриевна, внучка Масякова Татьяна Николаевна, правнук Дворак Максим Станиславович, в Краснодаре – дочь Передельская Людмила Дмитриевна. По воспоминаниям родных, Дмитрий Михайлович до войны работал кузнецом в деревне. На фронт его провожали жена Анисья Михайловна Ерилова и четыре дочери. В семье не сохранились письма, но осталась довоенная фотография Дмитрия Михайловича.

В последний путь героя Великой Отечественной войны проводили родные, поисковые отряды Тюмени, глава города Тюмени Руслан Кухарук, военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, представители администрации города Тюмени, а также бойцы военно-патриотических объединений.