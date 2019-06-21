Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы руководителю Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.

Указ о награждении Кадырова белорусский президент подписал летом 2018 года, главу Чечни наградили за личный вклад в укрепление дружественных отношений между Белоруссией и Чеченской Республикой, передает РИА «Новости».

Также в феврале 2018 года Лукашенко направлял благодарственное письмо в адрес Кадырова за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, многие годы жившего в плену в Ливии.

До этого при содействии Кадырова из Ливии вернулись два белорусских медика.

«Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Белоруссии, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», – сказал Лукашенко на встрече с Кадыровым в Минске во время открытия Европейских игр.

Президент Белоруссии добавил, что испытывает теплые чувства к Кавказу и кавказцам и назвал их «крепкими людьми». Лукашенко сказал, что хотел бы побывать в Чечне и Дагестане «без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за такие кавказские горы, где живут мужественные люди».

Кадыров поблагодарил Лукашенко и сказал, что собирается носить орден с достоинством. Глава Чечни отметил, что между Белоруссией и республикой развиваются отношения в разных сферах, включая спецподразделения. Кадыров также поздравил белорусского лидера с недавней победой команды Белоруссии на открытом чемпионате по тактической стрельбе среди спецподразделений.

«У нас в республике, на Кавказе и в России в целом, вас любят, уважают и ждут. У нас есть и горы, и леса. Думаю, вы выберете время и посетите республику. Лететь недолго – два часа тридцать минут», – отметил Кадыров. «Это не вопрос», – ответил ему Лукашенко.