Познер сравнил «Чернобыль» и «Игру престолов»

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему в России так активно обсуждают сериал «Чернобыль», и рассказал о разнице между сериалами и большим кино.

По словам телеведущего, в России активно обсуждают сериал «Чернобыль», «потому что Чернобыль – это наше дело».

«Мы смотрим на это и сразу соотносим с тем, что происходило в нашей стране. Американцы не обсуждают «Чернобыль», как мы, для них это гораздо более безразличная вещь – ну было такое, да, ужасно, но это совершенно из другой области. Они не понимают, что такое, когда 1 мая в Киеве под радиоактивным дождем люди идут и не знают, что это радиоактивный дождь, а вся партийная верхушка уехала. Они не понимают, какую это вызывает реакцию в России. Это все-таки чужое», – пояснил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Телеведущий также вспомнил другой популярный сериал – «Игру престолов», отметив, что это фэнтези не заинтересовало его.

«Ну если взять знаменитый сериал «Игра престолов». Я посмотрел несколько серий, ну хорошо, ну и что? Здорово, конечно, а дальше-то что? Ну показали мне это фэнтези, хорошо, здорово сделано. Я посмотрел и пошел спать, ничего не переживая, завтра об этом не думаю. Конечно, если это захватывает, то, может быть, я завтра захочу понять, а что дальше: «отрубили башку или нет», но к этому же нельзя так серьезно относиться. Я понимаю, на этом можно зарабатывать много денег, но меня это не трогает, это чистый интертеймент. Я не против, я за, но только не надо мне говорить, что это такое… это ничего», – заявил Познер.

В то же время он отметил, что ему нравился американский сериал «Карточный домик», «потому что там серьезные вопросы ставятся». «Но опять-таки здорово сделано, замечательно играл несчастный Кевин Спейси, обвиненный в сексуальном домогательстве, больше он не будет играть никогда. Но это, конечно, из другой оперы», – добавил Познер.

Он заключил, что для него сериалы никогда не будут равны кино на большом экране.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году. Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.