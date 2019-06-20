Зеленский пообещал избавить Украину от статуса бедной страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу его президентского срока страна станет государством со средним уровнем дохода.

«Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так и сложно. Здесь рецепты понятны, истории успеха очень известны. Все это для нас обязательная программа, и мы сделаем это на протяжении следующих пяти лет. Но как стать по-настоящему богатой страной? Здесь есть определенные сложности», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что намерен свести роль государства в экономике к нескольким аспектам, среди которых невмешательство в дела бизнеса, содействие условиям для легкого ведения предпринимательской деятельности и фокус на образовании, науке и технологиях.

Напомним, в октябре 2018 года стали известны результаты отчета МВФ, согласно которым Украина является самой бедной страной Европы.

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