Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

На 57-м году жизни умер владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил представитель семьи Ирина Волина.

«Владимир ушел из жизни», – передает ее слова ТАСС.

В 2018 году он перенес инсульт.

Коган – российский банкир, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. В 2008–2011 годах был директором департамента строительства Министерства регионального развития, затем занимал пост заместителя министра регионального развития – руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

Контрольный пакет акций банка «Уралсиб» приобрел в 2015 году.

В 2018 году в рейтинге Forbes среди богатейших людей России находился на 91-й позиции, состояние оценивалось в 1,1 млрд долларов.

В начале 90-х, как сообщали СМИ, был близок с неформальным кружком ленинградских экономистов, куда входили Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Илья Южанов.