В ПЦУ позицию Филарета связали с возрастными изменениями

Замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что критика новой церковной структуры Украины со стороны патриарха Филарета связана с его «возрастными изменениями».

Зоря отметил, что Филарет не принял новую реальность, передает издание «Новое время».

«Я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, что как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность», – сказал он.

Представитель ПЦУ добавил, что сначала Филарет согласился на условия предоставления Томоса, а потом передумал.

Ранее Филарет Денисенко впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.

Филарет разослал приглашения на собор для восстановления УПЦ КП, который начался в четверг. При этом он может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что между ним и Филаретом (Денисенко) произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.