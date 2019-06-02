Стало известно, почему Ассанжу не будут предъявлять обвинения в утечке файлов ЦРУ

Минюст США планирует не выдвигать обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа по публикации некоторых сверхсекретных данных ЦРУ, об этом пишут американские СМИ.

Прокуроры не смогут предъявить Ассанжу обвинение сразу по нескольким причинам, утверждает газета Politico со ссылкой на собственные источники, передает РИА «Новости».

Среди причин – недостаточность времени на выдвижение обвинений, так как по закону об экстрадиции их нужно выдвинуть в течение 60 дней с момента первого приговора. Еще одной такой причиной стала высокая секретность опубликованных данных ЦРУ.

Издание подчеркивает, что обсуждение таких вопросов в суде может способствовать еще большим распространением засекреченных данных ЦРУ. Также ЦРУ официально никогда не подтверждало подлинность опубликованных документов.

«Нет сомнений, что есть такие дела об утечках, на основании которых нельзя обвинить информатора, потому что информация настолько конфиденциальная, что для доказательств в суде вам придется признать ее подлинность», – пояснила экс-помощник генпрокурора по нацбезопасности минюста США Мэри Маккорд.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.