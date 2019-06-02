В Ираке вынесли смертный приговор гражданину Франции за причастность к ИГ

В Ираке к смертной казни приговорили девятого гражданина Франции, приговор был вынесен в связи с принадлежностью подсудимого к террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в России).

К смерти приговорили 28-летнего Вьяни Ураги, француза алжирского происхождения, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее в воскресенье аналогичный приговор был вынесен 32-летнему Фодилу Тахару Уидейту. Еще трое граждан Франции предстанут перед судом в понедельник, сообщает Reuters.

Ранее суд в Ираке приговорил семерых граждан Франции к смертной казни, вердикты были вынесены 26, 27, 28 и 29 мая.

Все девять осужденных были перевезены в Ирак в феврале 2019 года, по данным источников Reuters, поддерживаемая США вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) передала 280 человек, среди них были 14 французских граждан.