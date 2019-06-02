В орловской колонии началась проверка после банкета для заключенных

ФСИН России проводит проверку после публикации в СМИ видеозаписи с банкетом, якобы проведенном в колонии в Орловской области для заключенных, сообщили в пресс-бюро ведомства.

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», – передает РИА «Новости» сообщение ФСИН.

Материалы направят в следственные органы для последующего принятия процессуального решения.

Видео с якобы банкетом, который устроил один из заключенных в ИК-2 города Ливны Орловской области, ранее опубликовало издание «Орловские новости».