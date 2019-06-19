Украинский министр заявил о причастности Кремля к гибели Тымчука

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что погибший депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук «серьезно мешал Кремлю». Он также заявил, что Москва «любит такие случайности».

«Москва любит такие сценарии «случайностей». А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты на Украине», – заявил Омелян в своем Facebook.

«Отомстим», – добавил он.

Напомним, Тымчук погиб в Киеве в среду днем. Утверждалось, что он чистил пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Возбуждено уголовное дело.

После этого появились сведения, что перед смертью Тымчук находился в подавленном состоянии. Медиаэксперт Анатолий Шарий, в свою очередь, в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Тымчук в момент своей смерти должен был находиться в Верховной раде, а не чистить пистолет, поэтому сведения о его случайной гибели выглядят странно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о гибели Тымчука.

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