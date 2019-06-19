Тымчук в момент гибели числился в зале Верховной рады

Депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук в момент своей гибели числился на заседании украинского парламента, сообщают СМИ.

«На сайте Верховной Рады и в стенограмме сказано, что зарегистрировалось 307 депутатов. Но имени Тымчука теперь в списке нет, а фактически – 306 имен присутствующих», – приводит «Страна» слова своего корреспондента Галины Студенниковой.

Журналист Александр Курбатов также отметил, что в момент смерти Тымчук официально присутствовал в Верховной раде.

«Во-первых, как он одновременно зарегистрировался на сессии парламента и дома чистил свой «Форт»? Он раздвоился? Во-вторых, военные, как правило, на уровне рефлексов проверяют наличие патрона в патроннике. Тымчук казался довольно сознательным, чтобы не играть с пистолетом. Что-то не так. С регистрацией Тымчука в Раде – 100% не так, хотя ее срочно снесли с сайта, но немного опоздали. Ну и со случайным выстрелом тоже что-то не так», – заявил Курбатов.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий в комментарии газете ВЗГЛЯД также заметил, что Тымчук в момент своей смерти должен был находиться в Верховной раде, а не чистить пистолет, поэтому сведения о его случайной гибели выглядят странно.

Также появились сведения, что перед смертью Тымчук находился в подавленном состоянии.

Напомним, он погиб в Киеве в среду днем. Утверждалось, что он чистил пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Возбуждено уголовное дело.