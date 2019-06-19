Выставлены баллы за ЕГЭ школьникам с «неправильными» чернилами

Астраханские школьники, получившие ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за «неправильных» чернил, получили положительные оценки после повторной проверки конфликтной комиссией, сообщил и.о. министра образования и науки Виталий Гутман.

Работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за «неправильных» чернил, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство образования.

Согласно правилам ЕГЭ, школьники должны заполнять работы черной гелевой или капиллярной ручкой, другие чернила могут быть некорректно отсканированы. В ведомстве отметили, что аннулирование работ не было связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Несмотря на это нарушение, было решено перепроверить работы учеников.

Перепроверке подверглись две работы, так как работа третьей школьницы была отсканирована корректно, пояснил Гутман.

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет... Результаты положительные», – заверил глава ведомства.

Он отметил, что работы по русскому языку у этих школьников были отсканированы должным образом, потому нулевых отметок за них быть не должно.