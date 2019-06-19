Медведев призвал не рассуждать о бедности в популистском ключе

Для борьбы с бедностью в России нужна консолидированная работа всех представителей власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он назвал эту тему наряду с темой поддержки семей с детьми очень важной и резонансной. По его словам, эти темы требуют консолидированной работы всех уровней власти, передает ТАСС.

«Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», – подчеркнул Медведев.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» заявил, что бедность в стране «стала позором». Он рассказал о предложениях, которые, как он считает, помогли бы снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%.

Между тем в Кремле призвали не оценивать эту проблему гипертрофированно.