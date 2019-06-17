Кудрин придумал, как снизить бедность в России на 40%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о предложениях, реализация которых, как он считает, помогла бы снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях», – сказал Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Часть предложений уже реализована, сообщил глава СП, приведя в пример программу материнского капитала. «И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», – приводит его слова РИА «Новости».

Сумма, направленная на выплаты, посильна для российского бюджета и не является громадной, подчеркнул он. Кудрин уверен, что бедность в семьях можно было бы сократить сразу на 40%. «И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума», – сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что бедность в России «стала позором». «70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, есть ли способ победить бедность в России.