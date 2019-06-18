В Кремле оценили слова Кудрина об уровне бедности в России

В Кремле знают о снижении уровня доходов населения в России, но оценивать эту проблему гипертрофированно неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Формулировки на счет каких-то (социальных) взрывов и так далее – мы не можем с этим согласиться. Скорее, относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да – об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать, мы тоже считаем неверным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что бедность в России «стала позором», потому что «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных – «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».

Кудрин также рассказал о предложениях, реализация которых, как он считает, помогла бы снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%.