Нефть подорожала в ожидании улучшения торговых отношений США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале очередных торговых переговоров с Китаем.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,03% – до 62,16 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,22% и составила 54,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рост цен на нефть начался еще во вторник вечером и превышал 3,5% после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20. Заявления Трампа улучшили настроения на мировых рынках – у трейдеров снова появились надежды на прогресс в торговых переговорах США И КНР, что станет позитивным фактором для роста мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.