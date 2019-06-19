Борис Джонсон извинился за слова о мусульманах

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который претендует на пост главы британского правительства, извинился в ответ на вопрос об исламофобии.

Би-би-си показывал дебаты претендентов на пост лидера британской Консервативной партии. На вопрос о резких высказываниях политиков о мусульманах Джонсон заявил: «Если я кого-то оскорбил за те 20 или 30 лет, что я занимаюсь журналистикой, а другие люди вырывают сказанное в моих статьях из контекста, раздувая скандалы, то я приношу извинения за причиненные оскорбления».

Кроме того, ему припомнили инцидент с британкой иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф. Ее посадили в тюрьму в Иране, на что Джонсон, возглавлявший МИД Британии, заявил, что женщина «просто учила людей журналистике», передает ТАСС.

Через некоторое время британке в Иране добавили новые обвинения в антиправительственной пропаганде. Ее супруг заявил, что жена была в Иране с частной поездкой и что слова Джонсона не соответствовали действительности.

Джонсон не видит своей вины в том, что положение Загари-Рэтклифф ухудшилось. Он заявил, что во всем виноват Тегеран, а не МИД Великобритании. По словам Джонсона, ведомство, пытается «решить этот и другие консульские вопросы исключительной сложности».

В 2013 году Джонсон, будучи мэром Лондона, призывал держаться вместе против «вируса исламизма».

В 2018 году он подвергся резкой критике после того, как назвал женщин в бурке похожими на «почтовые ящики» и «грабителей банков».