Скандальную блогершу с автоматом оштрафовали в Чечне на 40 тыс. рублей

Скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева, которая в полицейской форме устроила стрельбу из автомата, оштрафована, сообщает МВД по Чечне.

Девушку доставили в ОВД Гудермеса, передает РИА «Новости».

Мировой суд в Гудермесе назначил административный штраф в 40 тыс. рублей за «стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах».

Продолжается проверка в отношении сотрудников полиции Чечни.

Напомним, было опубликовано видео, на котором Джикаева, уже становившаяся участницей ряда скандалов, в форменной одежде сотрудника полиции стреляет из автомата в Чечне.