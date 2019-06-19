Небензя посоветовал ООН проверять источники информации по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ответил на утверждения о том, что российские силы якобы наносят «неизбирательные удары» в Сирии.

Москва «решительно отвергает любые обвинения в неизбирательных ударах». Небензя подчеркнул, что Россия «не проводит атак против гражданского населения», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что «боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей – в качестве живого щита».

Небензя потребовал от представителей стран в ООН, а также от самой ООН «использовать только проверенную информацию», так как у Москвы «давно вызывают большие вопросы источники сведений», которыми пользуются в том числе и специализированные агентства и организации.

Он попросил передать «это отсутствующим Марку Лоукоку и Розмари ДиКарло» – замам генсекретаря ООН – которые «сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают». При этом их доклады основаны на «звонках» от неких «надежных источников», которые не проверяются. Кроме того, России не сообщают, откуда исходит подобная информация.

Небензя заявил, что страны Запада излагают искаженные данные по ситуации в Сирию.

Он заверил, что Россия привержена достигнутым договоренностям с Турцией, «несмотря на провокации, агрессивные вылазки боевиков». Он подчеркнул, что Сочинский меморандум по деэскалации огня в идлибской зоне реализуется, а боевые действия продиктованы необходимостью борьбы с террористами.

Постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что якобы имеющая место бомбежка больниц является «явным нарушением Сочинского соглашения». Она выразила надежду, что замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, которые на этой неделе посетят Сирию, «смогут надавить на сирийские власти по этому поводу».

Напомним, страны Запада неоднократно обвиняли Россию в ударах по гражданским целям в Сирии, но убедительных доказательств так и не предоставили. Такие заявления стали неотъемлемой частью пропагандистской кампании, направленной против Москвы и Дамаска.