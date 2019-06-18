Глава Генштаба ВСУ заявил о «нездоровых отношениях» между украинскими военными

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал одной из главных проблем в ВСУ «нездоровые отношения» между военнослужащими.

«Проблема, которую я вижу, – проблема отношений в воинских коллективах», – передает его слова «Страна».

Он пожаловался, что военные в случае каких-либо проблем не идут к своему командиру, а ищут другие пути решения.

«Когда солдат имеет проблему, либо видит проблему, или нарушение, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам либо еще кому-то, и чтобы ее решить, надо «зайти наверх», чтобы «сверху» этот вопрос решили. Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения, необходимо их изменить», – сказал Хомчак.

Он отметил, что кадровые переназначения не в состоянии решить основные проблемы в рядах ВСУ.

«Главное – не потерять управление, не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. И это не значит, что надо всех увольнять. И, если меня кто-то не поймет и не изменит отношения – на всех уровнях, как они должны происходить, – конечно, будут кадровые решения», – сказал Хомчак.

Напомним, Хомчак стал главой Генштаба ВСУ после инаугурации Владимира Зеленского. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой личности.