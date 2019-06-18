В французской прокуратуре разъяснили задержание Платини

Экс-президент УЕФА Мишель Платини не был арестован, но был взят под стражу, сообщают СМИ со ссылкой на французскую прокуратуру.

Против Платини не выдвинуто обвинений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), экс-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что не верит в виновность Платини.

«На это известие отреагировал с большой горечью и негативом, потому что очень давно и хорошо знаю Платини. Для меня это стало шоком, не ожидал, что такое может случиться, нет никакого понимания [из-за чего именно был задержан Платини], мы далеки от этого, [не знаем] что и как там случилось. Личность масштаба Платини просто так, без оснований, не стали бы арестовывать. Понятно, что какие-то подозрения есть, я такой вывод делаю», – цитирует Колоскова ТАСС.

Он добавил, что не верит в виновность экс-главы УЕФА.

«Фигура такого масштаба не могла пойти, чтобы где-то сработать против футбола, проявить нечестность по отношению к игре. За ним раньше, и как за игроком, и как за президентом УЕФА, этого не было замечено. Меня смущает одно – раз он был задержан, значит какие-то основания были», – сказал почетный президент РФС.

Ранее стало известно о задержании экс-президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. На это отреагировали в Кремле.